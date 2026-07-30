Microsoft flink hoger op Wall Street, Meta onderuit na cijfers

NEW YORK (ANP) - Microsoft behoorde donderdag tot de winnaars op de beurzen in New York. Het tech- en softwareconcern deed afgelopen kwartaal opnieuw goede zaken met zijn clouddiensten door de grote vraag naar AI-diensten en zag de omzet en winst stijgen. Ook verwacht het bedrijf dat de omzet van zijn cloudplatform Azure dit jaar voor het eerst de grens van 100 miljard dollar zal overschrijden. Het aandeel steeg ruim 12 procent.

Meta kelderde daarentegen bijna 10 procent. Het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram zag de kwartaalomzet flink stijgen door hogere prijzen voor advertenties op zijn platformen. De winst daalde echter door hogere kosten voor onder meer AI-investeringen en viel lager uit dan verwacht. Ook de omzetverwachting voor het huidige kwartaal stelde teleur.

De algehele stemming was positief na de flinke verliezen een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,5 procent hoger op 51.861 punten. De brede S&P 500 won 0,9 procent tot 7378 punten en de techgraadmeter Nasdaq klom 1,8 procent tot 24.873 punten.