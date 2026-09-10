AMSTERDAM (ANP) - De klimaatzaak van Milieudefensie tegen ING kan definitief doorgaan. De rechtbank in Amsterdam heeft de milieuorganisatie ontvankelijk verklaard en alle argumenten die de bank daartegen had ingebracht afgewezen.

ING had onder meer betoogd dat Milieudefensie haar achterban niet goed zou vertegenwoordigen, omdat ze die "op het verkeerde been" zou zetten over de uitstoot van broeikasgassen waar de bank aan bijdraagt. Volgens de advocaten van ING wekt Milieudefensie de indruk dat de bank zelf CO2 uitstoot, terwijl het gaat om de uitstoot door klanten van ING.

De rechtbank ziet niets in dit argument en oordeelt dat op de website van Milieudefensie "voldoende duidelijk" staat dat het gaat om de uitstoot van activiteiten die ING financiert. Bovendien is bij het publiek bekend dat ING een bank is. Daarmee is het "niet aannemelijk dat het publiek veronderstelt dat ING zelf direct al de emissies uitstoot", zo staat in het vonnis.

"Adequate spreekbuis"

Volgens de rechter kan Milieudefensie ook voldoende aantonen dat het opkomt voor klimaatbelangen en duurzame ontwikkeling en daarmee "een adequate spreekbuis" is voor de achterban die dit belangrijk vindt. "Verder heeft Milieudefensie tot maart 2025 bijna 30.000 steunbetuigingen ontvangen voor deze procedure tegen ING", voegt de rechtbank eraan toe.

Milieudefensie eist in de rechtszaak dat ING, de grootste bank van Nederland, geheel in lijn gaat handelen met het Klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent volgens de eisers dat de uitstoot waar ING indirect aan bijdraagt door voor financiering te zorgen in 2030 moet halveren ten opzichte van 2019. In 2050 moet die uitstoot met 99 procent zijn verlaagd. Ook zou de bank afscheid moeten nemen van olie- en gasbedrijven die nog nieuwe velden aanboren. Volgens Milieudefensie beweegt ING juist de andere kant op.

"Niet realistisch of redelijk"

ING vindt de eisen "niet realistisch of redelijk". De advocaten van de bank hadden in hun verzoek om de milieuorganisatie niet-ontvankelijk te verklaren verder betoogd dat het klimaat niets zou opschieten met een toewijzing, omdat de werkelijke uitstoot er niet door zou dalen. De rechters vinden dit argumenten die juist om een inhoudelijke beoordeling vragen.

Milieudefensie is niet verrast over de uitkomst, maar noemt die wel "een belangrijke eerste overwinning" in de zaak. Die gaat nu eerst schriftelijk verder. Zittingen zijn waarschijnlijk volgend voorjaar.