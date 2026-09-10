NEW YORK (ANP) - Botic van de Zandschulp is er niet in geslaagd de halve finale te bereiken van de US Open. De 30-jarige Nederlander moest de zege in New York in drie sets laten aan de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev: 2-6 5-7 1-6

Van de Zandschulp stond voor de tweede keer in zijn loopbaan in de kwartfinale van de US Open. Hij deed dat eerder in 2021 toen hij van de latere winnaar Daniil Medvedev uit Rusland verloor. Zverev is bij afwezigheid van de Italiaanse nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner, als eerste geplaatst. De 29-jarige Duitser won eerder dit jaar Roland Garros en stond in de finale van Wimbledon.

In de halve finale neemt Zverev het op tegen de Rus Karen Chatsjanov.