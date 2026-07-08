Milieuorganisaties: strafvervolging Tata Steel is een doorbraak

IJMUIDEN (ANP) - Milieuorganisaties spreken van een belangrijke stap nu het Openbaar Ministerie (OM) Tata Steel strafrechtelijk gaat vervolgen. Volgens Greenpeace en Milieudefensie is het besluit een erkenning dat de gezondheid van omwonenden zwaarder moet wegen dan de economische belangen van het staalbedrijf.

"De tijd dat grote vervuilers wegkomen met het straffeloos toebrengen van schade aan onze gezondheid is voorbij", zegt industrie-expert Willem Wiskerke van Greenpeace. Volgens hem is de vervolging "een erkenning dat moedwillig vervuilen om meer winst te maken crimineel is en niet langer getolereerd wordt". Hij noemt het besluit ook een waarschuwing voor "andere vervuilende industrieën".

Milieudefensie spreekt van "een doorbraak". "Eindelijk telt het belang van omwonenden meer dan het belang van een bedrijf dat winst wil maken."

Het OM verdenkt Tata Steel ervan bewust gevaarlijke stoffen uit te stoten, die gevaarlijk zijn voor de gezondheid van omwonenden.