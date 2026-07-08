PARIJS (ANP/AFP) - Cosmeticaconcern L'Oréal mag de komende decennia parfums en cosmetica produceren onder de naam van het luxe Italiaanse modemerk Gucci. Het moederbedrijf van Gucci, Kering, meldt dat het merk en het concern een licentieovereenkomst voor vijftig jaar hebben gesloten.

De overeenkomst volgt op het besluit om een bestaande overeenkomst tussen Gucci en cosmeticabedrijf Coty een jaar eerder te beëindigen. Die zou oorspronkelijk eind juni 2028 aflopen. Kering laat weten dat de licentie met L'Oréal naar verwachting halverwege 2027 ingaat, onder voorbehoud van de goedkeuringen door toezichthouders en de afwikkeling van de overeenkomst met Coty. Het bedrijf achter merken als Kylie Cosmetics, Sally Hansen en Rimmel krijgt een vergoeding van ongeveer 400 miljoen dollar, omgerekend zo'n 350 miljoen euro, voor de vroegtijdige beëindiging.

Met de samenwerking willen de partijen volgens Kering "aanzienlijke groeikansen op de lange termijn ontgrendelen" in de parfum- en beautysector. "Door twee wereldwijde leiders in luxe en beauty samen te brengen, creëren we de voorwaarden om het bereik, de invloed en de aantrekkingskracht van Gucci te versterken over generaties en geografische gebieden heen", zegt Kering-topman Luca de Meo.

De deal sluit volgens Kering aan bij een overeenkomst uit oktober vorig jaar. Toen nam L'Oréal de beauty-afdeling van Kering over. Daarmee kwam het parfummerk Creed in handen van L'Oréal en kreeg het concern de rechten om producten te ontwikkelen voor de merken Bottega Veneta en Balenciaga.