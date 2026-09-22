Miljoenenboete voor Zwitserse bank UBS om hulp aan zwartspaarders

DEN HAAG (ANP) - De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlandse Openbaar Ministerie (OM) een boete van 5 miljoen euro gekregen. Volgens het OM maakte Credit Suisse, dat in 2023 is overgenomen door UBS, zich jarenlang schuldig aan hulp aan zwartspaarders.

Het gaat om mensen die hun vermogen op Zwitserse bankrekeningen onderbrachten, om zo dat vermogen buiten het zicht van de Belastingdienst te houden. Credit Suisse zou medeplichtig zijn geweest aan het doen van tachtig onjuiste belastingaangiftes. Dat gebeurde tussen 2005 en 2015 voor twaalf verschillende klanten.