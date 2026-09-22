Advocaat reageert laconiek op afzeggen Hansen bij Curaçao

WILLEMSTAD (ANP) - Bondscoach Dick Advocaat van Curaçao heeft laconiek gereageerd op de beslissing van Sontje Hansen om niet meer voor het land uit te komen. De oud-speler van Ajax en NEC zou teleurgesteld zijn over zijn beperkte speeltijd tijdens het afgelopen WK.

"Dan moet je weggaan, want zo werkt dat in de voetballerij", werd Advocaat geciteerd door de NOS na een persconferentie in aanloop naar de komende duels in de Nations League. "Hij vond waarschijnlijk dat hij meer had moeten spelen, dan had hij maar zijn best moeten doen. Het is zijn beslissing, dus daar heb ik niet zoveel moeite mee."

Hansen (24) speelde 45 minuten tijdens de eerste met 7-1 verloren groepswedstrijd op het WK tegen Duitsland. De aanvaller, die door Middlesbrough is verhuurd aan het Turkse Gaziantep FK, kwam tijdens de duels met Ecuador (0-0) en Ivoorkust (0-2) niet meer in actie.

Curaçao speelt in de komende periode tegen Costa Rica, Nicaragua en twee keer tegen Trinidad & Tobago.