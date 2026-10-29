Minder aardappelen en uien geoogst, wel rond gemiddelde

DEN HAAG (ANP) - De oogstopbrengst van consumptieaardappelen en zaaiuien zal over 2026 lager zijn dan een jaar eerder. Dat becijfert het CBS in de voorlopige oogstraming akkerbouw. Ondanks de droogte van afgelopen zomer zullen de totale opbrengsten wel met die van de afgelopen tien jaar te vergelijken zijn.

De totale oogst voor consumptieaardappelen komt uit op 3,5 miljoen ton. Daarmee is de opbrengst 17 procent lager dan een jaar eerder, maar ligt die wel in lijn met het gemiddelde van 3,6 miljoen ton van de afgelopen tien jaar.

Van zowel aardappelen als uien was in 2025 nog een recordopbrengst geoogst. Akkerbouwers zijn door een overschot vorig jaar minder aardappelen gaan telen. Er werd dit jaar op 70,3 duizend hectare aardappelen verbouwd. Volgens het CBS is dat relatief laag.

De totale oogst van zaaiuien is naar verwachting 15 procent lager en wordt geschat op 1,5 miljoen ton. De uitval van zaaiuien komt onder meer door weersextremen zoals droogte, maar ook zware regenval en hagelbuien.