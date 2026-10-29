Gitaar George Michael uit clip Faith levert 180.000 pond op

De gitaar die George Michael gebruikte in de clip van zijn nummer Faith uit 1987 heeft donderdag op een veiling 180.000 pond opgeleverd, omgerekend ongeveer 215.000 euro. De veiling van het instrument stond aanvankelijk ter discussie, omdat de familie van de voormalige eigenaresse niet wilde dat de gitaar zou worden verkocht.

Het instrument was eigendom van de persoonlijke assistente van Michael, de in 2014 overleden Siobhan Bailey. Voordat ze overleed probeerde ze te scheiden van haar echtgenoot Ian Belcher. Wettelijk was ze nog met hem getrouwd en ze liet geen testament na. Belcher erfde de gitaar en andere memorabilia en wilde de spullen onder haar naam verkopen. Gerard Bailey, de broer van Siobhan, beschouwde de veiling onder haar naam als "oneerlijk" en wilde dat die niet door zou gaan.

Veilinghuis Sworders had gerekend op een opbrengst tussen de 60.000 en 120.000 pond. Op de veiling gingen verder onder meer foto's, programmaboekjes en gouden platen van de in 2016 overleden zanger onder de hamer.