Minder schepen door Straat van Hormuz na pauzeren evacuatieplan

PARIJS (ANP) - Het aantal schepen dat door de Straat van Hormuz is gevaren, is afgelopen weekend teruggelopen nadat het evacuatieplan is gepauzeerd, blijkt uit data van AXSMarine. Donderdagavond heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) het begeleiden van schepen uit de Perzische Golf gestaakt na een aanval op een schip.

Zaterdag voeren er 36 schepen en zondag gingen er 19 vaartuigen door de Straat van Hormuz. Fors minder dan de 66 en 68 schepen die door de zeestraat voeren in de eerste twee dagen na de start van het evacuatieplan. Voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten gingen er zo'n 120 schepen per dag door de Straat van Hormuz.

Met name het aantal schepen dat in oostelijke richting door de zeestraat is gevaren, en dus de Perzische Golf heeft verlaten, is fors teruggelopen. Dat waren er zaterdag en zondag respectievelijk 12 en 9 tegenover 44 en 51 in de eerste twee dagen na het begin van het plan.

De heropening van de zeestraat is onderdeel van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.