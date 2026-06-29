Jan Smit (40) ontvangt Radio Noordzee Oeuvre Award

Jan Smit is maandagochtend verrast met de Radio Noordzee Oeuvre Award. De zanger ontving de prijs in de ochtendshow voor zijn bijdrage aan de Nederlandstalige muziek en ter ere van zijn 30-jarig jubileum als artiest.

De 40-jarige zanger kreeg de prijs in Volendam uit handen van radio-dj Silvan Stoet. "Daar ben ik ontzettend trots op", liet Smit weten voor de camera's van de radiozender. "Mijn eerste award was een Radio Noordzee-ster in '96." Daarmee is voor de zanger "de cirkel rond."

Smit benadrukte dat hij na drie decennia nog altijd veel plezier heeft in zijn vak. "Ik kom met heel veel leuke mensen in contact. Als je dan dit dertig jaar mag doen en ik hoop misschien nog een paar jaar daarbij, moet je daar gewoon heel dankbaar voor zijn." Hij ziet het niet zitten om nog dertig jaar door te gaan met muziek maken. "Dan ben ik allang gestopt, dat kan ik je wel verzekeren", grapte hij nadat Stoet beloofde hem dan weer te verrassen met een prijs.

De Radio Noordzee Oeuvre Award werd maandag voor het eerst uitgereikt.