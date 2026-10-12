BRUSSEL (ANP) - Een staking door Belgische vakbonden zorgt maandag voor hinder op het Belgische spoor. Tot 22.00 uur rijden er minder treinen. Spoormaatschappij NMBS rijdt een alternatieve dienstverlening en adviseert reizigers vlak voor vertrek de reisplanner te checken. De NS waarschuwt dat de staking ook gevolgen kan hebben voor Nederlandse treinreizigers die van, via of naar België reizen.

Er rijden ook minder bussen, trams en metro's in België door de staking. Ook bij de Vlaamse omroep VRT wordt gestaakt, waarbij er ingekorte journaals op tv zijn en op de radio geen programma's, maar alleen is muziek te horen.

De staking bij de openbare diensten is gericht op de bezuinigingen die de Vlaamse regering eerder deze maand aankondigde.