AEX-index licht hoger na recordslot, Ahold Delhaize daalt

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht hoger geopend na het slotrecord op vrijdag. Ahold Delhaize behoorde kort na de opening tot de verliezers. Het supermarktbedrijf maakte maandag bekend te kampen met een beveiligingsprobleem in zijn netwerk.

Ahold Delhaize is het moederbedrijf van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall. De supermarktketen, drogisterij en slijterij hebben last van het "IT-incident", waardoor een aantal systemen uit voorzorg zijn uitgeschakeld. Online kunnen geen boodschappen worden besteld. Ahold Delhaize stond 1,3 procent lager.

De AEX-index noteerde kort na de opening 0,1 procent hoger op 1132,36 punten. Vrijdag sloot de AEX op een nieuw slotrecord van 1130,95 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 1056,41 punten.