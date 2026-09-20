Minister Bessent en Chinese vicepremier He praten in New York

NEW YORK (ANP/RTR) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent gaat zondag in New York praten met de Chinese vicepremier He Lifeng over veiligheid van AI, handel, belangrijke grondstoffen en andere economische onderwerpen. Het overleg vindt plaats op het hoofdkantoor van de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase in Manhattan.

Naar verwachting zal dat gesprek de hele dag duren. Ook de Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer schuift aan. De gesprekken komen voorafgaand aan het staatsbezoek van de Chinese president Xi Jinping aan zijn ambtsgenoot Donald Trump in Washington komende week. Volgens het Chinese ministerie van Handel is er ook een delegatie bedrijven uit China mee met He om in de Verenigde Staten te praten in aanloop naar het staatsbezoek.

Analisten zeggen dat Bessent en He bij die gesprekken waarschijnlijk zullen kijken naar manieren om de handelsrelatie tussen de VS en China te verbeteren en te zorgen dat de handelsspanningen tussen de twee economische grootmachten niet verder oplopen.