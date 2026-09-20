Charles Spencer beschuldigt koning Charles van 'gaslighting'

Charles Spencer, de broer van wijlen prinses Diana, heeft zijn voormalige zwager koning Charles beschuldigd van 'gaslighting'. Dit is een vorm van psychologische manipulatie waarbij iemand continu de waarheid verdraait, zodat een ander aan diens eigen verstand of herinneringen gaat twijfelen. Spencer uitte de beschuldigingen in gesprek met The Mail on Sunday, nadat Buckingham Palace onlangs bij hoge uitzondering reageerde op claims van Spencer over de koninklijke familie in zijn nog te verschijnen boek.

Volgens Spencer zou Charles na het overlijden van Diana hebben gezegd dat ze haar "snel zouden vergeten". Het hof reageerde daarop door te stellen dat rouw invloed had op oordeel en herinneringen. Spencer was helemaal niet gediend van die reactie, zegt hij tegen de Mail. "Je wordt niet dagelijks wakker om te zien dat je bent gegaslight door de koning. Het was verbazingwekkend provocerend en onder de gordel, want eigenlijk impliceert het dat ik had gelogen zonder dat de koning kon ontkennen wat ik had gezegd."

Spencer vergeleek de reactie van het paleis ook met een eerdere uitspraak van koningin Elizabeth over het interview dat prins Harry en zijn vrouw Meghan enkele jaren geleden gaven aan presentatrice Oprah Winfrey. De Queen zei destijds over de opvattingen van het stel en die van de koninklijke familie dat "herinneringen kunnen verschillen". Volgens de broer van prinses Diana was de verklaring van Buckingham Palace op zijn beweringen "een vrij slechte imitatie" van die uitspraak.