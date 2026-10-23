Moderna zakt verder op Wall Street na uitgelekte testresultaten

NEW YORK (ANP) - Moderna ging vrijdag 7,1 procent omlaag op de beurzen in New York. De farmaceut raakte een dag eerder al bijna 18 procent aan beurswaarde kwijt na uitgelekte resultaten van een mogelijk nieuw vaccin tegen huidkanker van het bedrijf. Hoewel het vaccin, dat Moderna samen met branchegenoot Merck heeft ontwikkeld, het risico op terugkeer of overlijden door huidkanker flink verlaagt, bleven de resultaten achter bij de hoge verwachtingen van beleggers.

In augustus maakten de twee bedrijven al bekend dat het vaccin in een onderzoek tot een significante afname leidde van het aantal terugkerende tumoren. Moderna en Merck schoten toen flink omhoog. De bevindingen, die eigenlijk zaterdag zouden worden gepresenteerd, bieden volgens beleggers onvoldoende bewijs dat er een nieuw tijdperk in de behandeling van kanker is aangebroken. Merck daalde nu 1,9 procent, na een verlies van 1,8 procent een dag eerder.

De algehele stemming op Wall Street bleef voorzichtig na de flinke verkoopgolf in de techsector een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 1,1 procent lager op 52.270 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,6 procent tot 7617 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,4 procent tot 25.890 punten.