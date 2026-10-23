Jan Smit en Jeroen van der Boom bezoeken zieke René Froger

Jan Smit en Jeroen van der Boom zijn thuis langsgegaan bij René Froger. "Bliksembezoekje aan onze vriend, heerlijk kopje soep van Natasja", is te lezen onder een foto van het trio, dat deel uitmaakt van gelegenheidsformatie De Toppers. "Daar heb je vrienden voor", schrijven zij verder op Instagram.

Op de foto is te zien hoe de zangers met een kom soep aan tafel zitten. Froger heeft momenteel een stap teruggedaan vanwege zijn auto-immuunziekte myositis, die het afweersysteem van de spieren aanvalt. De zanger annuleerde daarom zijn jubileumshow Show of the Year 2026.

De Toppers zijn veel in het nieuws omdat Gerard Joling eerder deze week onverwacht zijn vertrek aankondigde. Het is nog niet bekend in welke vorm de formatie verdergaat. Ook is niet bekend of Froger bij de jaarlijkse concertreeks, die in mei in de Johan Cruijff Arena plaatsvindt, aanwezig is.