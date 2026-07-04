NEW DELHI (ANP/BLOOMBERG) - India blijft nieuwe olieraffinaderijen bouwen om zeker te zijn van voldoende aanvoer, terwijl westerse landen juist raffinagecapaciteit afbouwen. Dat heeft de Indiase premier Narendra Modi zaterdag gezegd bij de opening van een nieuwe raffinaderij.

"Er is de afgelopen vijf decennia geen nieuwe raffinaderij in de Verenigde Staten gebouwd en ook in Europa is de capaciteit voortdurend gedaald. Maar India heeft zijn positie als 's werelds vierde grootste olieverwerkend land versterkt en we stoppen hier niet. De capaciteit zal blijven groeien", zei Modi.

De raffinaderij met een capaciteit van 180.000 vaten per dag in de westelijke staat Rajasthan, is naar verwachting de enige nieuwe raffinaderij die dit jaar wereldwijd in gebruik wordt genomen.

New Delhi voorziet dat de binnenlandse vraag naar brandstoffen sterk blijft, terwijl de overstap naar elektrische auto's langzamer verloopt dan gedacht. Daarbij verwacht India dat de export van geraffineerde olieproducten hoog blijft.