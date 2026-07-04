Shakira roept wereldleiders op geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Door het natuurgeweld kwamen eind vorige maand zeker 2645 mensen om het leven. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 mensen zijn dakloos geworden. Met name het onderwijs voor kinderen in het Zuid-Amerikaanse land is volgens de zangeres hard geraakt.

"In de nasleep van de verwoestende aardbevingen in Venezuela zullen onderwijsprogramma's waarschijnlijk op lange termijn met tegenslagen te maken krijgen, waardoor de vooruitgang die al was geboekt, wordt verstoord", stelt Shakira in een verklaring op Instagram. "Als ambassadrice van het FIFA Global Citizen Education Fund sta ik achter de kinderen van Venezuela om te zorgen dat, terwijl het land opnieuw wordt opgebouwd, ieder kind toegang krijgt tot onderwijs en de mogelijkheid krijgt om te leren."

De 49-jarige Colombiaanse roept premier Luís Montenegro van Portugal, bondskanselier Friedrich Merz van Duitsland en president Emmanuel Macron van Frankrijk op geld te storten in het FIFA-fonds. Want, zo zegt ze in de bijbehorende video, "ieder kind verdient het om te kunnen dromen".