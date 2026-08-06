LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse drankenconcern Diageo gaat de komende drie jaar zo'n 1 miljard dollar besparen. Dat heeft topman Dave Lewis van het bedrijf achter merken als Guinness, Smirnoff en Johnnie Walker bekendgemaakt. Lewis voorspelt groei voor de distilleerder en richt zich op herstel op de Noord-Amerikaanse markt.

De omzet in het afgelopen boekjaar liep terug door problemen op de Amerikaanse en Aziatische markt. Wereldwijd viel de omzet 3 procent lager uit op ruim 19 miljard dollar. De nettowinst ging met bijna 23 procent naar beneden tot bijna 2 miljard dollar.

"We zijn gericht op het herstellen van onze concurrentiekracht in Noord-Amerika", zei Lewis. De kostenbesparing zal zo'n drie jaar in beslag nemen. Topman Lewis staat bekend als iemand die snel ingrijpt en dat heeft hem de bijnaam "drastische Dave" opgeleverd.

In Europa profiteert Diageo van de aanhoudende populariteit van het Guinness-bier. Ook de cocktails-uit-blik van Smirnoff en whisky van Johnnie Walker presteerden goed, meldt Diageo.