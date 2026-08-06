Karol G heeft voor haar nieuwste album de hulp van Drake en Bruno Mars ingeschakeld. De artiesten hebben allebei een gastoptreden in een nummer op het album, blijkt uit de tracklist die Karol G via sociale media deelde.

De Colombiaanse zangeres maakte onlangs tijdens een concert bekend dat haar zesde album No Me Arrepiento de Sentir Tanto op vrijdag verschijnt.

De zangeres bracht vorig jaar nog haar vijfde studioalbum Tropicoqueta uit, waarmee ze werd genomineerd voor een Grammy in de categorie beste popalbum.