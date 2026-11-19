RIJEN (ANP) - Audax, het moederbedrijf van boekwinkelketen Bruna, krijgt twee maanden bescherming tegen schuldeisers. Dat heeft de rechtbank in Breda bepaald. In deze zogeheten afkoelingsperiode krijgt het bedrijf de tijd om samen met schuldeisers een oplossing te vinden voor zijn acute financiële problemen.

Eerder deze maand werd bekend dat Audax niet meer aan alle betalingsverplichtingen kan voldoen en om een afkoelingsperiode had gevraagd. De rechter gunde het bedrijf al voorlopig zo'n adempauze, tot de behandeling in de rechtbank van het verzoek.

Audax zelf had om een afkoelingsperiode van drie maanden gevraagd, maar de rechter kondigt een kortere periode af waarin het bedrijf met schuldeisers kan werken aan een oplossing. De rechtbank komt binnen twee weken met een toelichting op dit besluit.