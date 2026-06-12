STARBASE (ANP) - Elon Musk heeft na de recordbrekende beursgang van SpaceX zijn liefde uitgesproken voor medewerkers van het ruimtevaartbedrijf. "Ik hou onbeschrijflijk veel van de ongelooflijke mensen van SpaceX", schrijft hij in een bericht op socialemediaplatform X, nadat SpaceX vrijdag zijn debuut maakte op techbeurs Nasdaq in New York.

Het AI-, satelliet- en ruimtevaartbedrijf noteerde vrijdag enkele uren na de opening bijna 29 procent hoger op ruim 173 dollar per aandeel, tegen een introductieprijs van 135 dollar. Het gaat om de grootste beursgang ooit, waarbij SpaceX 75 miljard dollar heeft opgehaald. Het bedrijf bereikte een marktwaarde van meer dan 2 biljoen dollar, ruim 2000 miljard dollar.

Musk, de oprichter en topman van SpaceX, werd zelf door de beursgang de eerste biljonair ter wereld.