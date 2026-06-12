PALM BEACH GARDENS (ANP/RTR) - Cristiano Ronaldo maakt zich geen zorgen over zijn fitheid in aanloop naar zijn zesde WK voetbal met Portugal. "Ik ben in orde. Hebben jullie mijn wedstrijden niet gezien?", zei de 41-jarige vedette vijf dagen voor het eerste groepsduel van zijn land tegen verslaggevers.

De vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or was in de oefenwedstrijden voor het mondiale eindtoernooi relatief onzichtbaar. Daarin werd onlangs gewonnen van Nigeria (2-1) en Chili (2-1). "Het is goed geweest, maar vermoeiend, omdat we hard hebben gewerkt", zei Ronaldo over de voorbereidingen. "We hebben de overhand gehad in onze wedstrijden, maar het belangrijkste is dat de bal op de 17e begint te rollen in het eerste duel, en dat de druk dan echt komt. Dán zullen we de ware kampioenen zien."

Portugal speelt 17 juni de eerste groepswedstrijd op het WK tegen de Democratische Republiek Congo. Daarna zijn Oezbekistan en Colombia de tegenstanders.