AMSTERDAM (ANP) - Universal Music Group (UMG) behoorde donderdag tot de grote verliezers op het Damrak. De koersdaling van bijna 7 procent volgde op de aankondiging van investeringsfirma Pershing Square van miljardair Bill Ackman om zijn belang in het bedrijf te verkopen.

Eerder deze week wees het muziekconcern achter artiesten als Taylor Swift, Harry Styles en Billie Eilish het ongevraagde overnamebod van 56 miljard euro van Ackman af. Ackman verkoopt nu ongeveer 80,6 miljoen aandelen van UMG tegen een korting van 8 procent ten opzichte van de slotkoers op woensdag. UMG koopt zelf voor ongeveer 250 miljoen euro aan aandelen terug van Ackman.

De algehele stemming op de beurzen was negatief door de aanhoudende onzekerheid over een vredesdeal in het Midden-Oosten. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent lager op 1039,56 punten. De hoofdindex sloot woensdag al een half procent lager na nieuwe raketaanvallen van Iran op Koeweit en Bahrein.