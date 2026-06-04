De Noorse kroonprins Haakon is donderdag weer in Noorwegen. Hij keerde een dag eerder dan gepland terug uit Japan vanwege de verslechterde gezondheid van zijn vrouw, kroonprinses Mette-Marit.

Woensdag kwam dochter prinses Ingrid Alexandra ook al naar huis. Zij studeert in Australië, maar vertrok naar Noorwegen om bij haar moeder te zijn.

Mette-Marit lijdt al enkele jaren aan de chronische ziekte longfibrose. De laatste tijd vertelden zowel koning Harald als kroonprins Haakon meerdere malen dat haar toestand is verslechterd. De kroonprinses heeft sinds kort regelmatig zuurstofondersteuning nodig.

"We zijn een hechte familie en we vinden steun bij elkaar door samen te zijn", antwoordde Haakon woensdag op vragen van Noorse media over wat het betekent om met het gezin weer bij elkaar te zijn.