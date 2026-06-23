NAM terecht aangewezen als gasopslagbeheerder, oordeelt rechter

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) komt niet af van de status van beheerder van de gasopslagen Norg en Grijpskerk, oordeelt de rechter. Daarmee blijft het energiebedrijf ook gebonden aan regelgeving voor gasopslagen. Die schrijft onder andere voor dat beheerders pas mogen stoppen met gasopslagen als dat volgens de toezichthouder geen probleem voor de leveringszekerheid oplevert.

De NAM stond tegenover toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). De NAM vond dat de ACM het bedrijf onterecht had gecertificeerd als gasopslagsysteembeheerder van Norg en Grijpskerk, twee voormalige gasvelden die nog dienstdoen als gasopslag. De NAM voerde onder andere aan dat deze locaties gezien moesten worden als productieopslagen, maar daar ging de rechter niet in mee. Tegen de uitspraak van het CBb is geen hoger beroep mogelijk.