Spin-off van De Tatta's verschijnt in oktober

De Nederlandse filmserie De Tatta's krijgt een spin-off. Op 8 oktober dit jaar verschijnt De Tatta's: Daan, over de zoon van de familie Van Kampen. Acteur Sem van der Horst speelt daarin opnieuw de rol van Daan.

Ook onder anderen John Buijsman, Leo Alkemade, Sterre Koning en Elisa Beuger keren terug in de film. De Tatta's: Daan gaat over zoon Daan (Van der Horst) die een "episch" cadeau wil regelen voor zijn crush. Daarbij wordt hij geholpen door opa Richard (Buijsman). Daarnaast komen ook andere personages uit de eerdere films terug in de spin-off.

Eerder verschenen De Tatta's 1, 2 en 3. De films draaien om de rijke familie Van Kampen, die in iedere film wegens omstandigheden wordt gedwongen om te verhuizen naar een minder welgestelde wijk.