AMSTERDAM (ANP) - Navigatiedienstverlener TomTom gaat ongeveer tweehonderd banen schrappen om de kosten te drukken en de organisatie "slagvaardiger" te maken. Het Nederlandse bedrijf, met wereldwijd 3300 mensen in dienst, verwacht dat de reorganisatie jaarlijks ongeveer 21 miljoen euro aan kostenbesparingen oplevert.

Het bedrijf wil onder meer het aantal managementlagen verminderen. "We zetten ons ervoor in om de betrokken collega's gedurende deze overgangsperiode te ondersteunen", staat in een verklaring.

TomTom maakte ook bekend dat de omzet in het derde kwartaal met 6 procent is gedaald tot 129 miljoen euro. De nettowinst kelderde met 44 procent tot 5,1 miljoen euro.

De resultaten over het vierde kwartaal worden naar verwachting met 15 miljoen euro gedrukt door herstructureringskosten. Waar de banen precies gaan verdwijnen, is niet bekendgemaakt.