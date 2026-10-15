Jörgen Raymann is in de afgelopen jaren milder geworden. Dat vertelde de 60-jarige comedian donderdag in het AD naar aanleiding van zijn nieuwe theatervoorstelling Bigi yari: Welkom thuis.

"Ik denk dat ik milder ben geworden", zegt hij over zijn humor. "Ik zeg het in de voorstelling: vroeger was ik een wereldverbeteraar, nu een omgevingsverbeteraar. Hoewel dat wel van het onderwerp afhangt, hoor. Als ik het over de lhbtq-gemeenschap heb, waarvan de acceptatie terugloopt in Nederland, dan kan ik nog steeds kwaad worden. Maar het is meer in balans. Ik heb niet meer de behoefte om continu die boze, verongelijkte man te zijn", zegt hij.

Bigi yari: Welkom thuis is de eerste voorstelling van Raymann sinds Even Slikken uit 2000 en is een jubileumshow ter gelegenheid van zijn 60e verjaardag. Raymann speelt de voorstelling het komende seizoen door heel Nederland.