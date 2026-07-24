Nederland geeft deel strategische oliereserve vrij

DEN HAAG (ANP) - Nederland is begonnen een deel van zijn strategische oliereserve op de markt te brengen. Dat meldt een woordvoerder van minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei, D66) vrijdag na berichtgeving van NRC. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap (IEA) aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van aangesloten landen vrij te geven na het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.

Het kabinet kondigde toen aan daar 5,4 miljoen vaten aan bij te dragen. De helft komt van commerciële partijen, de andere helft uit de voorraad van de Staat. Na het besluit van het IEA is ook olie aan de markt aangeboden, maar er bleek geen behoefte aan te zijn, aldus de woordvoerder. Nu is die er wel. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van de commerciële partijen vrijgegeven. De komende twee of drie weken wordt ook een deel van de voorraad van de Staat aan de markt aangeboden.

Het IEA nam de maatregel in maart in de hoop de prijs van olie te dempen. Het was de grootste gezamenlijke vrijgave door de IEA-lidstaten ooit. Landen zoals de Verenigde Staten hebben na de aankondiging een groot deel van hun beloofde voorraad op de markt gebracht. Nederland en andere landen nemen volgens de woordvoerder nu het stokje over zodat er extra olie naar de markt blijft stromen. Dat gebeurt na overleg met het IEA. Dat de olieprijs nu weer flink is gestegen "versterkt de noodzaak" om deze stap nu te zetten.

De strategische oliereserve is eigenlijk bedoeld om ingezet te worden als er leveringsproblemen zijn. Dat is momenteel in Europa niet het geval.