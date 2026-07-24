Nederland geeft deel strategische oliereserve vrij

DEN HAAG (ANP) - Nederland is begonnen een deel van zijn strategische oliereserve op de markt te brengen. Dat meldt een woordvoerder van minister Stientje van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei, D66) vrijdag na berichtgeving van NRC. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap (IEA) aan 400 miljoen vaten uit de reserves van aangesloten landen vrij te geven na het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten met Israël tegen Iran.

Het kabinet kondigde toen aan daar 5,4 miljoen vaten aan bij te dragen. De helft komt van commerciële partijen, de andere helft uit de voorraad van de Staat. Na het besluit van het IEA is ook olie aan de markt aangeboden, maar er bleek geen behoefte aan te zijn, aldus de woordvoerder. Nu is die er wel. Donderdag zijn 2,7 miljoen vaten van de commerciële partijen vrijgegeven. De komende twee of drie weken wordt ook een deel van de voorraad van de Staat aan de markt aangeboden.