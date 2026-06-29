Nederland opnieuw meest afhankelijk van Amerikaanse olie en gas

DEN HAAG (ANP) - Nederland haalde in 2025 bijna een kwart van zijn olie- en gasvoorraden opnieuw uit de Verenigde Staten, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar was Nederland voor ruim 77 procent afhankelijk van energie uit het buitenland. Bijna een derde daarvan kwam uit de VS. Geen ander land leverde vorig jaar zo veel energie aan Nederland.

Voor 2022 was Nederland vooral afhankelijk van energie uit Rusland. Dat veranderde na de Russische inval in Oekraïne in dat jaar. Sindsdien daalde de invoer van Russische energie, zoals gas en olie, flink. Voor de inval haalde Nederland 21 procent van de energie uit Rusland; vorig jaar was dat slechts 3 procent.

In plaats van Russische aardolie haalt Nederland zijn voorraden sinds 2023 uit andere landen, zoals de VS, Noorwegen, Kazachstan en het Verenigd Koninkrijk. Ook voor gas wijkt Nederland sindsdien uit naar de VS en Noorwegen.

Noorwegen

De Nederlandse afhankelijkheid van energievoorraden uit het buitenland steeg van bijna 70 procent in 2015 naar zo'n 77 procent in 2025. De overige 23 procent kwam vorig jaar uit eigen land. Volgens het CBS is Nederland afhankelijker geworden van het buitenland door het afschalen van aardgaswinning uit het Groningenveld vanaf 2014 en de sluiting van het veld in 2023.

De Europese Unie is als geheel ook minder afhankelijk geworden van Russische energie. In plaats daarvan importeerde de EU meer gas uit Noorwegen. De EU haalde in 2024, net als in 2015, iets meer dan de helft van haar energievoorraden van buiten de eigen grenzen. In die periode steeg het aandeel energie uit de VS van 1 naar 9 procent.