Nederlandse vrachtwagens vervoeren vooral minder bouwmaterialen

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse vrachtwagens hebben vorig jaar minder goederen vervoerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De daling komt vooral doordat het vervoer van bouwgoederen afnam.

Nederlandse vrachtauto's vervoerden in totaal 620 miljoen ton goederen in 2025. Dat is 3,7 procent minder dan een jaar eerder. Bouwgoederen daalden met 8 procent tot 197 miljoen ton. Het vervoer van landbouwproducten en voeding bleef ongeveer gelijk. Vervoer in handelsgoederen en in de categorie meststoffen en afval zag juist een toename.

Zowel binnen Nederland als internationaal nam het goederenvervoer af. Binnen Nederland werd er 510 miljoen ton vervoerd, bijna 4 procent minder dan een jaar eerder. Internationaal werd er door Nederlandse vrachtauto's 109 miljoen ton vervoerd, een daling van 3,4 procent.