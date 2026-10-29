Nederland sterk afhankelijk van kritieke grondstoffen uit China

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse economie is sterk afhankelijk van onmisbare grondstoffen die vooral in China worden verwerkt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Op basis van eigen onderzoek concludeert het statistiekbureau dat materialen met het grootste risico voor Nederland voor het grootste deel door China worden verwerkt.

Dat is bijvoorbeeld het geval bij gallium. Dit metaal is van groot belang voor de Nederlandse economie, omdat het de basis vormt voor de chipindustrie. Volgens het CBS verwerkt China 99 procent van de wereldproductie van dit materiaal en wordt het regelmatig ingezet als een politiek drukmiddel. Ook groeit de wereldwijde vraag naar gallium enorm, doordat technologie als AI en elektrische auto's krachtige chips vereisen.

Kritieke materialen waren in 2025 goed voor bijna een derde van de totale Nederlandse importwaarde buiten de EU. Vorig jaar importeerde Nederland voor ruim 17 miljard euro aan deze materialen, en werd voor bijna 124 miljard euro aan producten waarin deze materialen verwerkt zijn geïmporteerd.