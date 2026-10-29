Pieter van Vollenhoven had vroeger niks met de natuur

Pieter van Vollenhoven had vroeger helemaal niets met de natuur, ondanks dat zijn vader een groot vogelliefhebber was. Dat schrijft de 87-jarige echtgenoot van prinses Margriet in zijn nieuwe boek Van een afstand en toch dichtbij, dat vanaf donderdag verkrijgbaar is.

"Het merkwaardige is dat ik vroeger met de natuur eigenlijk niets te maken wilde hebben", schrijft Van Vollenhoven. Zijn vader had de tuin omgebouwd tot een grote volière en in de garage stonden broedmachines. Van Vollenhoven en zijn broer moesten de vogels regelmatig voeren. "Eerlijk gezegd vond ik dit helemaal niets", aldus Van Vollenhoven.

Zijn liefde voor de natuur ontstond pas na zijn huwelijk met prinses Margriet, toen het stel tijdelijk op Paleis Het Loo woonde. "Dat ligt natuurlijk in een bosrijke omgeving met veel dieren. Dat is voor mij een groot geluk geweest. Zo heb ik de natuur op een heel andere manier leren kennen", schrijft hij.

Reekalf

Tijdens een wandeling vond hij een pasgeboren reekalf dat helemaal alleen was. Van Vollenhoven besloot het dier mee naar huis te nemen. Later kreeg hij daar veel kritiek op, omdat de moeder van het dier zou terugkeren. Toch lukte het hem, met hulp van deskundigen en zijn hond, het kalf groot te brengen. "In dit tijdperk ben ik gaan fotograferen", schrijft Van Vollenhoven. "Dit reekalf was beeldschoon en ook de verhouding met onze teckel was uitstekend. En wanneer zie je nou een reekalf opgewekt door een paleis lopen?"

Inmiddels fotografeert Van Vollenhoven regelmatig wilde dieren op de Veluwe. Met zijn boek, vol dierenfoto's en persoonlijke verhalen, hoopt hij anderen te stimuleren hetzelfde te doen. "Ga fotograferen… dan zie je veel meer!"