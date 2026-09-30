Nederlanders slapen slechter dan ooit: dit zijn de oorzaken en wat eraan te doen is

Goed slapen is voor veel Nederlanders niet vanzelfsprekend. Sterker nog, Nederlanders slapen slechter dan ooit. De slaapkwaliteit wordt erg beïnvloed door een combinatie van leefstijl, stress en slaapomgeving. Kleine veranderingen in gewoontes en slaapkamer kunnen al een groot verschil maken in het slaapcomfort. Hieronder lees je precies wat de voornaamste oorzaken zijn van een slechte nachtrust. Daarnaast vind je ook tips over het verbeteren van je slaapcomfort.

Waarom slapen we steeds slechter?

Om te beginnen is het natuurlijk goed om te kijken wat de reden is waarom er steeds slechter wordt geslapen. Nederlanders hebben een drukke levensstijl, waarbij ze moeite hebben om helemaal tot rust te komen. De werkdruk kan erg hoog liggen en daarbij speelt mentale belasting ook een rol. Ook tijdens de dag komt de gemiddelde Nederlander veel prikkels tegen, die ze in bed nog moeten verwerken. Daarnaast speelt het slaapritme ook een grote rol. Vaak heb je te maken met verschillende oorzaken. In dit geval versterkt het elkaar, waardoor je dus minder goed kunt slapen.

Een van de voornaamste oorzaken is het telefoongebruik. Veel mensen gebruiken langer een scherm voor het slapen gaan. Denk aan de telefoon, tablet, televisie of andere apparaten. Door het eindeloze scrollen slapen veel mensen steeds later. De telefoon kan moeilijk aan de kant worden geschoven.

Ook je matras kan je nachtrust beïnvloeden

Naast schermgebruik en stress noemen slaaponderzoekers een praktische oorzaak die makkelijk te verhelpen is: het juiste matras voor je rug onderbreekt simpelweg. Het is belangrijk dat je comfort en ondersteuning hebt tijdens het slapen. Zo moet je ervoor zorgen dat het matras past bij je lichaam, gewicht en slaaphouding. Je moet daarom aandacht besteden aan ondersteuning van de rug en andere drukpunten. Op die manier voorkom je klachten en kun je je slaapcomfort verbeteren. Het Belgische Tuur® ziet bijvoorbeeld de vraag naar natuurlijke slaapproducten de laatste jaren flink toenemen. Een matras is niet alleen een oplossing, maar het is een groot onderdeel van het geheel.

Een beter slaapritme begint overdag

Als laatste is het goed om te weten dat een beter slaapritme overdag begint. Het is verstandig om iedere dag rond dezelfde tijd op te staan. Op die manier kom je makkelijker in een ritme, zodat je lichaam daar ook op wordt ingesteld. Daarnaast is het belangrijk dat je overdag voldoende daglicht krijgt, dat je regelmatig beweegt en dat je dutjes zoveel mogelijk moet overslaan. Deze kunnen namelijk de nachtrust verstoren. Vervolgens moet je ook minimaal een uur voor het slapen gaan geen scherm meer aan hebben. Zo dalen de prikkels en kun je zonder problemen beginnen bij een prettige nachtrust.