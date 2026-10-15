Nederlands succes bij IMF: klimaatadviezen gaan gewoon door

BANGKOK (ANP) - Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) blijft klimaatadviezen en -financiering verstrekken aan landen, ondanks druk van de Amerikaanse regering van president Donald Trump om hiermee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij zegt in een gesprek met het ANP dat dit deels als een Nederlands diplomatiek succes kan worden beschouwd.

"Dit gaat niet vanzelf", benadrukt de Nederlandse vertegenwoordiger in het IMF-bestuur bij de IMF-jaarvergadering in Bangkok. "De Fransen zijn naar ons toegekomen met dit punt. En we hebben samen met de Fransen gewoon een hele goede strategie opgezet."

De Verenigde Staten klaagden vorig jaar dat het IMF zich te veel met klimaat zou bezighouden. Het land trok zich toen ook terug uit het Klimaatakkoord van Parijs en zinspeelde op een vertrek uit het IMF. Zover kwam het niet, maar de VS drongen er wel op aan dat het fonds zich in zijn bezigheden weer zou beperken tot het bewaken van de financiële stabiliteit in de wereld.

Economische impact

Maar volgens Van Rij, die binnen het IMF-bestuur voorzitter is van het klimaatnetwerk, kunnen klimaatzaken niet losgezien worden van het grotere economische plaatje. Bijvoorbeeld als verzekeraars te grote risico's hebben genomen doordat ze te veel schade van extreem weer meeverzekeren, legt hij uit. "Dan kunnen ze in problemen komen." Het kan volgens hem ook omgekeerd. "Dat die verzekeraars zeggen: vanwege klimaatverandering wil ik risico's, bijvoorbeeld in de Pacific of het Caribisch gebied, niet verzekeren want de kans op overstromingen of orkanen is te groot."

De kosten van klimaatschade moeten wel betaald worden, stelt Van Rij. "Dus dan kom je bij de overheid terecht. En als de overheid te veel schuld heeft, kan die niks." Van Rij noemt adviezen over dit soort zaken daarom "typisch IMF-werk".

Overleg

Om dit niet verloren te laten gaan, is de oud-CDA-politicus binnen het fonds bij de bestuursleden van andere landen langsgegaan met de vraag: hoe kijkt u er tegenaan? Uiteindelijk heeft recent een ruime meerderheid van de bestuursleden volgens hem erkend dat dit belangrijk werk is.

"Eigenlijk waren de Amerikanen de enigen in het bestuur die zeiden: dit moeten we niet doen", zegt hij. Hoewel de Amerikanen een grote stem hebben, waren ze in de minderheid. "Wij beslissen uiteindelijk als IMF wat we wel en niet doen."

Toch zijn er ook milieuclubs die vinden dat het IMF meer moet doen aan klimaat. Onlangs was er ook kritiek, omdat het fonds in landen maatregelen zou steunen die goed zijn voor de fossiele industrie.