AMSTERDAM (ANP) - Het aantal zzp'ers in Nederland is gedaald, maar dat leidt nauwelijks tot meer werkloosheid. Dat stelt De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag in een analyse. Veel mensen die stoppen als zelfstandige vinden volgens DNB snel weer ander werk, vaak in een andere sector.

Halverwege 2026 waren er ongeveer 131.000 minder zzp'ers vergeleken met eind 2024, aldus de centrale bank. Sinds dat jaar zijn minder mensen als zzp'er gestart en stoppen meer zelfstandig ondernemers. Ruim de helft van de zelfstandigen die stoppen, heeft binnen een kwartaal alweer ander werk.

Bijna de helft van de gestopte zelfstandigen die ander werk vinden, stapt over naar een andere branche. Zij komen volgens DNB terecht in uiteenlopende sectoren, relatief vaak in bijvoorbeeld de zorg en welzijn, de overheid, het onderwijs, de horeca of het vervoer. DNB noemt het "opvallend" dat veel voormalige zzp'ers niet hetzelfde werk in loondienst gaan doen.

Werkloos

Sinds januari 2025 handhaaft de Belastingdienst de wet die schijnzelfstandigheid onder zzp'ers moet tegengaan. De daling van het aantal zelfstandig ondernemers valt hiermee samen, aldus DNB. Op basis van de cijfers is volgens de organisatie echter niet vast te stellen of het de belangrijkste oorzaak van de afname is. Wel ziet DNB aanwijzingen. "Zo zien we relatief veel beweging tussen zelfstandigheid en werknemerschap in sectoren waar schijnzelfstandigheid regelmatig onderwerp van discussie is, zoals de zorg, bouw, facilitaire dienstverlening en zakelijke dienstverlening."

Slechts 7 procent van de voormalige zzp'ers wordt werkloos en dat is vergelijkbaar met andere jaren, stelt DNB verder. "Stoppen als zzp'er betekent dus vooral een verschuiving binnen de arbeidsmarkt, niet een grotere uitstroom naar werkloosheid", concludeert de centrale bank.