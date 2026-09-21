Nederlandse bedrijven investeren iets meer

DEN HAAG (ANP) - De investeringen van bedrijven in Nederland zijn in juli iets toegenomen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ondernemingen investeerden 0,1 procent meer vergeleken met dezelfde maand een jaar eerder. De kleine stijging volgt op een toename van de investeringen van 2,8 procent in juni. In mei daalden de investeringen nog met 1,4 procent.

Investeringen van bedrijven zijn belangrijk voor de groei van ondernemingen en vormen een belangrijke aanjager voor economische groei. Dat komt doordat ze de productiviteit verhogen, innovatie stimuleren en zorgen voor nieuwe banen. Ze hangen vaak samen met het economisch vertrouwen, de marktvraag en de financieringskosten. Hoge financieringskosten, zoals een hoge rente en onzekerheid over de geopolitieke situatie, zetten de investeringen vaak onder druk.

Vooral in machines en defensiematerieel werd in juli meer geld gestoken dan een jaar eerder. In vliegtuigen, gebouwen, infrastructuur en personenauto's werd minder geïnvesteerd. De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juli had in 2026 evenveel werkdagen als in 2025.

Het CBS publiceert elke maand ook de investeringsradar over het klimaat voor investeringen. Volgens die radar waren de omstandigheden voor de investeringen in augustus iets ongunstiger dan in juli. Dat komt volgens het statistiekbureau vooral doordat de stijging van de export van goederen kleiner was.