LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Zoon van Cindy Crawford op 27-jarige leeftijd overleden

21 sep , 6:59Entertainment
anp210926035 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
Presley Gerber, de zoon van voormalig topmodel Cindy Crawford, is zondag overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Gerber overleed op 27-jarige leeftijd in een afkickkliniek. Het is nog niet duidelijk waaraan hij is overleden.
Presley Gerber werd in 1999 geboren. Cindy Crawford en zakenman Rande Gerber kregen later ook nog dochter Kaia. Gerber was net als zijn wereldberoemde moeder ook model. Zijn zus en vader waren dat ook.
In 2019 kwam Gerber in aanraking met de politie voor rijden onder invloed en in 2023 maakte hij bekend te worstelen met mentale problemen en drugsgebruik. Zijn zus Kaia vertelde in september nog in het tijdschrift Vogue over de jarenlange drugsverslaving van haar broer.
loading

Loading