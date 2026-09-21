Zoon van Cindy Crawford op 27-jarige leeftijd overleden

Presley Gerber, de zoon van voormalig topmodel Cindy Crawford, is zondag overleden. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Gerber overleed op 27-jarige leeftijd in een afkickkliniek. Het is nog niet duidelijk waaraan hij is overleden.

Presley Gerber werd in 1999 geboren. Cindy Crawford en zakenman Rande Gerber kregen later ook nog dochter Kaia. Gerber was net als zijn wereldberoemde moeder ook model. Zijn zus en vader waren dat ook.

In 2019 kwam Gerber in aanraking met de politie voor rijden onder invloed en in 2023 maakte hij bekend te worstelen met mentale problemen en drugsgebruik. Zijn zus Kaia vertelde in september nog in het tijdschrift Vogue over de jarenlange drugsverslaving van haar broer.