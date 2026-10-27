Nederlandse chipfabrikant NXP ziet omzet en winst stijgen

EINDHOVEN (ANP) - De Eindhovense chipfabrikant NXP Semiconductors heeft in het derde kwartaal een hogere omzet behaald. De winst nam met meer dan een derde toe vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

NXP maakt chips en halfgeleiders die vooral worden gebruikt in auto's, industriële systemen en slimme apparaten. Topman Rafael Sotomayor zegt in een toelichting dat de prestaties van het bedrijf onder meer werden gedreven door "het aanhoudende momentum in datacenterinfrastructuur". Dankzij de sterke winstgevendheid kan NXP volgens hem investeren in "innovatieve oplossingen en de productiecapaciteit uitbreiden ter ondersteuning van onze groeidoelstellingen op de lange termijn".

De omzet van NXP, dat een beursnotering in New York heeft, steeg vergeleken met een jaar eerder met 19 procent tot bijna 3,8 miljard dollar, omgerekend zo'n 3,4 miljard euro. Ten opzichte van het tweede kwartaal is dit een toename van 8 procent. De nettowinst kwam uit op bijna 1,1 miljard dollar, 16 procent meer dan in het kwartaal ervoor.