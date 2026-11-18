DEN HAAG (ANP) - Sommige Nederlandse gamers zijn al begonnen met het spelen van de langverwachte videogame GTA VI ondanks dat die pas middernacht uitkomt. Zij hebben gebruikgemaakt van een truc, waardoor ze al eerder met het spel aan de slag konden gaan.

In delen van de wereld is GTA VI inmiddels al echt uitgebracht. Het spel werd bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland beschikbaar toen het daar donderdag werd. Nederland ligt in een andere tijdzone en moet dus nog even wachten, al hebben veel gamers het spel afgelopen dagen al wel gedownload op hun PlayStation 5 en Xbox Series X en S.

Maar op sociale media gaan berichten rond dat mensen kunnen proberen het spel eerder op te starten door de locatiegegevens van hun consoleaccount op een ander land te zetten. Op streamingplatform Twitch is te zien dat verschillende Nederlandse gamers dat ook echt hebben gedaan en al aan het spelen zijn.

Naar GTA VI werd door gamers wereldwijd al jarenlang uitgekeken. Kenners denken dat het spel met rovende criminelen het grootste commerciële succes in de gamesector ooit wordt.