Prinses Aiko van Japan heeft woensdag de president van Singapore ontmoet. De dochter van keizer Naruhito en keizerin Masako bracht op de tweede dag van haar bezoek aan het land een beleefdheidsbezoek aan president Tharman Shanmugaratnam.

Volgens Japanse media voerde de prinses in het Engels een gesprek met Shanmugaratnam en sprak zij haar dank uit voor de uitnodiging om Singapore te bezoeken. In een toespraak noemde de prinses onder meer het gedeelde verleden van de twee landen. Japan bezette Singapore meer dan drie jaar tussen 1942 en 1945. "Er mag niet worden vergeten dat er in Singapore levens verloren zijn gegaan en diverse ontberingen zijn doorstaan" tijdens de Tweede Wereldoorlog, zei Aiko volgens persbureau Kyodo.

Het bezoek van de prinses, dat tot en met zaterdag duurt, staat in het teken van zestig jaar diplomatieke betrekkingen tussen de landen. De prinses zal de komende dagen onder meer een bezoek brengen aan het National Museum of Singapore.