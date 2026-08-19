Nederlandse gebruikers krijgen volgende week reclame in ChatGPT

SAN FRANCISCO (ANP) - Nederlandse gebruikers van ChatGPT krijgen vanaf volgende week advertenties te zien in de populaire chatbot. Het bedrijf achter ChatGPT, OpenAI, kondigt aan advertenties uit te breiden naar 31 Europese landen, waaronder Nederland.

De stap moet helpen de inkomsten van OpenAI op te krikken. "Advertenties dragen bij aan onze missie om de beste AI voor iedereen toegankelijk te maken door gratis en goedkope toegang tot ChatGPT te ondersteunen", stelt het bedrijf. Alleen mensen die de gratis versie gebruiken of het goedkoopste abonnement hebben, krijgen reclames te zien. Ook biedt de maatregel marketeers in Europa een nieuwe manier om mensen te bereiken op een moment dat ze actief beslissingen nemen.

Naast Nederland gaat het ook om bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Zweden, Noorwegen, Denemarken en Oostenrijk. OpenAI begon in februari met het testen van reclames in de Verenigde Staten. Later breidde het techbedrijf dit uit naar acht andere markten.