Nederlandse industrie groeit weer na drie krimpjaren, denkt ING

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse industrie groeit dit jaar weer na drie jaar krimp, verwacht ING Research. Dat komt volgens de bank door de snel aantrekkende vraag naar chipmachines en door investeringen in defensie en infrastructuur.

ING-economen rekenen op een productiegroei van ongeveer 2 procent. De bank zegt dat het herstel wel ongelijk is verdeeld. De technologische industrie profiteert naar verwachting van de vraag naar chipmachines door de grote investeringen in extra chipcapaciteit, die worden gedreven door de opmars van AI. Dat is volgens hen gunstig voor machinebouwers en toeleveranciers van metalen en elektronische componenten en systemen. De technologische industrie groeit dit jaar naar verwachting met 3,5 procent.

Energie-intensieve sectoren, de auto-industrie en de voedingsindustrie blijven volgens de bank achter. Energie-intensieve goederen, zoals geraffineerde aardolieproducten, meststoffen en chemische producten, hebben last van de hogere energieprijzen door de verstoringen rond de Straat van Hormuz en producenten kunnen die maar beperkt doorberekenen. De voedingsindustrie kampt met onder andere een relatief zwakke binnenlandse vraag en een krimpende veestapel.

De economen waarschuwen wel dat de internationale risico's groot blijven. De importheffingen van Donald Trump drukken volgens hen op de concurrentiepositie van Nederlandse producten op de Amerikaanse markt. Vooral het tarief van 50 procent op staal en aluminium raakt basismaterialen, halffabricaten en eindproducten zoals machines en voertuigen. Daarnaast groeit de concurrentie uit China, onder meer in de chemie, auto's en machines. "De Nederlandse industrie laat zien dat zij veerkrachtig is in een periode van grote internationale onzekerheid", vindt ING-sectoreconoom Edse Dantuma.