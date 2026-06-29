Oud-castingdirector ziet bekende acteurs niet als nieuwe Bond

Voormalig James Bond-castingdirector Debbie McWilliams ziet veelgenoemde kandidaten als Jacob Elordi, Callum Turner en Harris Dickinson niet als geschikte opvolgers van 007. "Ik zie geen van hen graag als Bond, omdat we inmiddels al zoveel over hen weten", zegt McWilliams, die veertig jaar betrokken was bij de Bond-films, in een interview met The Independent.

Volgens McWilliams is het belangrijk dat Bond een mysterieus personage blijft. "We willen zo min mogelijk over hun privéleven weten, want dat is nu eenmaal wat spionnen zijn", zegt ze. Ook moet het publiek volgens haar geloven dat Bond daadwerkelijk een geheim agent met een "licentie om te doden" kan zijn. "Als je dat niet gelooft, verlies je het publiek."

McWilliams, die onder meer verantwoordelijk was voor de casting van Timothy Dalton, Pierce Brosnan en Daniel Craig, zegt liever een relatief onbekende acteur als nieuwe Bond te zien. "Ik wil iemand zien die volledig uit het niets komt."

Amazon maakte eerder bekend dat de zoektocht naar een nieuwe 007 officieel is begonnen. De casting ligt in handen van Nina Gold, die eerder verantwoordelijk was voor de cast van series als Game of Thrones en The Crown.