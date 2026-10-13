AMSTERDAM (ANP) - Verschillende Nederlandse organisaties stappen naar de rechter vanwege de brillen van socialmediabedrijf Meta. De Consumentenbond en Offlimits en The Firewall vragen dinsdagmiddag een datum voor een kort geding aan om de brillen met een camera.

De Consumentenbond had het moederbedrijf van Facebook en Instagram gesommeerd om aanpassingen door te voeren zodat de bril aan de privacywetgeving zou voldoen. Offlimits, dat onlinemisbruik bestrijdt, en het journalistieke platform The Firewall willen dat de bril van de markt gaat zolang er stiekem mee kan worden gefilmd. De organisaties hadden Meta twee weken gegeven om te reageren.

De datum voor het kort geding wordt naar verwachting woensdag of donderdag bekend, laat een woordvoerster van Offlimits weten.

De directeur van Meta's brillentak, Alex Himel, zei maandag niet van plan te zijn de brillen van de markt te halen. "Toen de eerste smartphones met camera uitkwamen was er ook ophef", zei Himel in gesprek met Nederlandse journalisten.