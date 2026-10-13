De Britse zangeres RAYE heeft 1,8 miljoen aanmeldingen ontvangen voor een concert in de Royal Albert Hall in Londen, waar plaats is voor ongeveer 5000 bezoekers. Volgens de zangeres zijn honderdduizenden aanmeldingen afkomstig van bots die door kaartjesdoorverkopers worden ingezet. Dat schrijft ze op X.

"Ons aanmeldproces werd overspoeld door doorverkopers die AI-bots gebruikten om honderdduizenden nepaanmeldingen te creëren", aldus de 28-jarige zangeres. "Ik heb nog nooit bots op deze schaal meegemaakt."

RAYE en haar team hebben daarom besloten de aanmeldingen handmatig te controleren, om te voorkomen dat doorverkopers de voorverkoop kunnen misbruiken. Alleen geselecteerde fans ontvangen dinsdag een code waarmee ze kaarten kunnen kopen.

Toekomst

Het concert This Symphony May Contain Hope vindt op 23 oktober plaats. Tijdens het optreden brengt RAYE haar album This Music May Contain Hope ten gehore met begeleiding van het Heritage Orchestra en Flames Collective.

De zangeres zegt dat de situatie haar aan het denken heeft gezet. "Ik weet niet wat de toekomst voor kaartverkoop brengt, maar deze ervaring heeft me echt de ogen geopend."