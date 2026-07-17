Netflix hard onderuit op Wall Street, ook chipbedrijven dalen

NEW YORK (ANP) - Netflix stond vrijdag bij de grote verliezers op de beurzen in New York. De grote streamingdienst zag de omzet en winst afgelopen kwartaal stijgen. Maar ondanks dat Netflix nog steeds meer abonnees heeft dan elke andere betaalde streamingdienst, is de omzetgroei vertraagd. Ook voor het huidige kwartaal rekent Netflix op een afnemende omzetgroei. De winstverwachting voor dit kwartaal viel ook tegen.

Na de mislukte poging van Netflix eerder dit jaar om entertainment- en mediaconcern Warner Bros. Discovery over te nemen en de teleurstellende omzetgroei, vrezen beleggers dat de marktleider in streaming aan momentum heeft verloren. Het aandeel werd daarop 10,9 procent lager gezet.

De algehele stemming op Wall Street was ook negatief door de aanhoudende verkoopgolf in de chipsector. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent lager op 52.082 punten. De brede S&P 500-index daalde 1,3 procent tot 7436 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 2 procent tot 25.361 punten.